Светлана Бондарчук не смогла стать актрисой из-за домогательств

В преддверии 8 марта Ксения Собчак выпустила на своём Youtube-канале шоу «Осторожно, Собчак», которое посвятила феминизму. Слева от светской львицы сидели представительницы российского феминизма, справа – звёзды шоу-бизнеса Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и Лаура Джугелия.

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Во время обсуждения акции «Me too», под хештегом которой женщины рассказывали о домогательствах после скандала с Харви Вайнштейном, Светлана Бондарчук призналась, что не стала актрисой из-за приставаний режиссёра. Светская львица не стала называть его имя, потому что он уже ушёл из жизни.

«Вот я зашла, и он закрыл дверь. Я всё поняла. А ведь он пожилой человек для меня, но я его ударила, оттолкнула его, и я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом», — рассказала Светлана Бондарчук в шоу «Осторожно, Собчак». Она также добавила, что проблема домогательств существует не только в кинематографе, но и на телевидении.