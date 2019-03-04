Катя Кищук, пошутившая про съемки в порно, продемонстрировала свою «рабочую одежду»

В феврале стало известно о том, что бывшая участница Serebro Катя Кищук больше не будет работать не только в группе, но и с Максимом Фадеевым. Певица отдала лейблу продюсера свой рабочий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков, а на собственной страничке в Twitter пошутила, что теперь намерена сниматься в фильмах для взрослых.

Накануне звезда лишний раз спровоцировала поклонников, опубликовав в соцсети неоднозначный снимок. На фото девушка позирует перед камерой, одетая в толстовку с эмблемой известного канадского портала, на котором размещаются предельно откровенные видео.

«Получила рабочую форму», – подписала Кищук неожиданный кадр.

Подписчики бурно отреагировали на пост певицы, а многие комментаторы поинтересовались, когда можно будет посмотреть фильм с ее участием. «Ты что, в порно снимаешься?», «Классная работа!», «Когда видео выйдет, мне отправьте, посмотреть хочу», «Правда будешь сниматься?», «Девочка, иди делай уроки», «Карьерный рост налицо», «Когда первое видео?», «Возвращайся в Serebro, пожалуйста», – высказались фанаты.