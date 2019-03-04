Таисия Повалий вспомнила, как свекровь отнимала у нее ребенка

Сегодня Таисия Повалий известная на весь мир исполнительница, уверенная в себе женщина и обладательница недвижимости в нескольких странах. Но в те времена, когда она была совсем молодой и только стала мамой, все было по другому. Артистка жила в доме у своего первого мужа с его родителями и постоянно плакала в подушку.

В 1983 году Таисия стала мамой. Первый муж постоянно гастролировал, так как был аккомпаниатором, а певице помогала свекровь. И это было роковой ошибкой, о которой артистка часто сожалеет.

Сразу после возвращения из роддома свекровь очень переживала за малыша и почти не доверяла мальчика матери. И в итоге однажды певица проснулась, а ребенка нет рядом. Оказалось, что его забрала бабушка, чтобы покачать.

«Я рыдала, когда увидела, что малыша нет, – цитирует сайт Dni.ru исполнительницу. – Да и вообще подушка была постоянно мокрой от слез, потому что я боялась обидеть свекровь отказом, ведь она действовала из лучших побуждений».

Теперь Таисия Повалий уверена, что молодой семье не место вместе с родителями. Супруги должны жить отдельно и набивать свои шишки. Какими бы хорошими не были отношения со свекровью, все равно не обойдется без претензий: не такой борщ сварила, не так ребенка качаешь. В доме не могут ужиться две хозяйки.

Кстати, шикарный внешний вид артистки объясняется, во-первых, грамотным уходом за собой. К уколам ботокса звезда относится очень настороженно, помнит прежний опыт, когда из-за инъекций у нее пропал голос. Препарат кололи в шею и он очень расслабил мышцы. В итоге на несколько недель исполнительница лишилась возможности выступать, пишет сайт argumenti.ru.