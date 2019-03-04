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Гоша Куценко поделился любимым рецептом блинов

Поклонники оценили кулинарные способности артиста.

Гоша Куценко поделился любимым рецептом блинов
Гоша Куценко / www.instagram.com/goshakutsenko/

В первый день масленичной недели Гоша Куценко решил раскрыть своим поклонникам секрет приготовления его любимых блинов. Подробным рецептом он поделился на своей странице в соцсети Instagram.

«C Масленицей, друзья! Хотите приобщиться?!) Все очень просто!», — написал актер, добавив к этому детальную инструкцию по приготовлению блинов.

Гоша Куценко
Гоша Куценко / www.instagram.com/goshakutsenko/

Главным секретом Куценко стало предварительное нагревание молока. Также преимуществом рецепта от актера стало то, что блинное тесто готовится без использования дрожжей.

Несмотря на то, что сам процесс приготовления блинчиков артист так и не продемонстрировал, поклонники все равно оценили его кулинарные способности.

«Ну, что ж это за мужчина такой! Мечта, Гоша, Вы молодец! Далеко не каждый мужчина сможет испечь блины», «Да что вы!? Еще и повар. Огонь мужчина», «Молодец! Хозяйственный», «На все руки мастер», «Гоша, ты красавец!) не каждый мужчина сможет испечь блинчики», — отметили подписчики в комментариях.

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Гоша Куценко поделился любимым рецептом блинов
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