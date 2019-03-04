Валерий Леонтьев признался, что не собирается подводить итоги к юбилею

Совсем скоро звезда российской эстрады отметит свое 70-летие. В честь круглой даты запланировано несколько концертов.

Имя Валерия Леонтьева знает вся страна. Совсем скоро артист отметит свой юбилей. Дата внушительная – 70 лет, и за это время за плечами исполнителя накопился серьезный багаж творческого опыта.

Недавно Валерий Яковлевич появился на большом концерте Todes в Кремлевском дворце. Как всегда стройный, подтянутый и бесконечно эпатажный. Исполнителю доверили закрывать праздничный вечер хитом 1993 года «Казанова».

После концерта исполнитель признался, что полон планов и надежд на будущее. И несмотря на традицию подводить итоги к серьезным датам, он не собирается этим заниматься.

«Никаких итогов. Я полон планов и надежд», – ответил исполнитель порталу Dni.ru.

Сейчас звезда отдает все силы подготовке к программе «Я вернусь…», которая будет представлена в Кремле уже 10 марта. Будет несколько выступлений, в том числе в день рождения певца.

Кстати, супруга легендарного исполнителя мечтает, чтобы он оставил сцену. Людмила Исакович как-то призналась, что беспокоится за здоровье мужа. Он уже не молод и концертная деятельность отнимает много сил. Пора подумать о себе, хотя это будет очень непростое решение, пишет сайт argumenti.ru.