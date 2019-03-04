Виктория Лопырева призналась, что уговорила возлюбленного отправить ее рожать в США

Модель отметила, что сначала планировала роды в Москве и даже нашла надежного врача, но в итоге изменила свое решение.

Виктория Лопырева чуть меньше месяца назад впервые стала мамой. Она родила сына Марка Лионеля. Во время беременности модель скрывала отца своего ребенка, но потом тайное стало явным. Оказалось, что у знаменитости роман с бизнесменом Игорем Булатовым, который не так давно развелся со своей женой Татевик Карапетян. Теперь модель не скрывает своих чувств к новому возлюбленному и не так давно впервые опубликовала совместное фото с ним.

Тем временем уже через пару дней сыну Виктории исполнится один месяц. В соцсети девушка решила рассказать, почему она все же отправилась рожать в Майами. По словам Лопыревой, изначально она планировала, что роды состоятся в Москве. Она даже нашла хорошего врача, которого ей посоветовала Инна Жиркова, но в итоге планы блондинки поменялись. За пять месяцев до родов Игорь попросил свою избранницу снизить активность и начать больше думать о себе. «Первое время мне нравилось заниматься домом, готовить и принимать гостей, но все больше огорчало отсутствие солнечного света за окном, сухой воздух в доме», — поделилась модель. Она отметила, что особый дискомфорт ей доставляла одежда, которую нужно было на себя надевать целыми слоями, чтобы не замерзнуть.

«Ещё спустя пару недель я сказала: милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела , чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю. Желание беременной женщины — закон, и через пару дней я оказалась в раю», — добавила Виктория. В итоге она решила остаться в теплых краях и именно там родить малыша. Поклонники отметили, что Игорь очень заботливый мужчина и все правильно сделал.

Напомним, что модель ранее состояла в гражданском браке с футболистом Фёдором Смоловым, но четыре года назад они расстались. Также она готовилась выйти замуж за Николая Баскова, но сначала они перенесли свадьбу, а затем и вовсе перестали быть парой, ссылаясь на сильную занятость на работе.