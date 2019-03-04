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Виктория Лопырева призналась, что уговорила возлюбленного отправить ее рожать в США

Модель отметила, что сначала планировала роды в Москве и даже нашла надежного врача, но в итоге изменила свое решение.

Виктория Лопырева призналась, что уговорила возлюбленного отправить ее рожать в США
Виктория Лопырева. фото: globallook.com

Виктория Лопырева чуть меньше месяца назад впервые стала мамой. Она родила сына Марка Лионеля. Во время беременности модель скрывала отца своего ребенка, но потом тайное стало явным. Оказалось, что у знаменитости роман с бизнесменом Игорем Булатовым, который не так давно развелся со своей женой Татевик Карапетян. Теперь модель не скрывает своих чувств к новому возлюбленному и не так давно впервые опубликовала совместное фото с ним.

Тем временем уже через пару дней сыну Виктории исполнится один месяц. В соцсети девушка решила рассказать, почему она все же отправилась рожать в Майами. По словам Лопыревой, изначально она планировала, что роды состоятся в Москве. Она даже нашла хорошего врача, которого ей посоветовала Инна Жиркова, но в итоге планы блондинки поменялись. За пять месяцев до родов Игорь попросил свою избранницу снизить активность и начать больше думать о себе.  «Первое время мне нравилось заниматься домом, готовить и принимать гостей, но все больше огорчало отсутствие солнечного света за окном, сухой воздух в доме», — поделилась модель. Она отметила, что особый дискомфорт ей доставляла одежда, которую нужно было на себя надевать целыми слоями, чтобы не замерзнуть.

«Ещё спустя пару недель я сказала: милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела , чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю. Желание беременной женщины — закон, и через пару дней я оказалась в раю», — добавила Виктория. В итоге она решила остаться в теплых краях и именно там родить малыша. Поклонники отметили, что Игорь очень заботливый мужчина и все правильно сделал.

Напомним, что модель ранее состояла в гражданском браке с футболистом  Фёдором Смоловым, но четыре года назад они расстались. Также она готовилась выйти замуж за Николая Баскова, но сначала они перенесли свадьбу, а затем и вовсе перестали быть парой, ссылаясь на сильную занятость на работе.

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беременностьВиктория ЛопыреваИгорь Булатов

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Виктория Лопырева призналась, что уговорила возлюбленного отправить ее рожать в США
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