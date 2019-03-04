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Саша Зверева выйдет замуж в третий раз

Ее избранником стал американец.

Саша Зверева выйдет замуж в третий раз
Саша Зверева и ее жених / www.instagram.com/sashazvereva/

Саша Зверева обрадовала своих поклонников новостью о том, что она выходит замуж. Ее избранником стал американец по имени Дэн, с которым певица познакомилась в прошлом году в Лос-Анджелесе.

На днях бывшая солистка группы «Демо» поделилась на своей странице в Instagram романтическим видео, сделанным во время их совместной поездки в США. Именно на этих кадрах Дэн делает предложение российской певице.

На следующий день Зверева опубликовала в соцсети романтический снимок с любимым мужчиной и написала, что они вернулись домой из путешествия, а также отметила, что «мир уже не будет прежним».

Певица также рассказала, что во время поездки делала заметки, из которых получился мини-роман. Не исключено, что в ближайшее время Саша поделится историей с поклонниками.

Напомним, что этот брак станет уже третим для экс-участницы поп-группы «Демо». Она была замужем за диджеем Дмитрием Алмазовым, а также за бизнесменом Ильей Гусевым. У нее есть три ребенка — два мальчика и 16-летняя дочка Василиса.

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