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Смерть солиста Prodigy Кита Флинта связали с «проклятием Рэмзи»

Поклонники давно обратили внимание, что практически после каждого гола, забитого футболистом Аароном Рэмзи, умирает знаменитость.

Смерть солиста Prodigy Кита Флинта связали с «проклятием Рэмзи»
Фото: Wikimedia.org/Chensiyuan, globallookpress©Alexandra Mlejnkova

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт скончался в собственном доме в возрасте 49 лет. Для миллионов поклонников внезапная смерть музыканта стала потрясением, а основатель коллектива Лиам Хоулетт рассказал, что его друг и коллега сам «забрал свою жизнь».

Гибель Флинта неожиданно связали с «проклятием Рэмзи» – цепью загадочных совпадений, которые на протяжении многих лет преследуют талантливого футболиста Аарона Рэмзи, играющего за лондонский клуб «Арсенал». Как считают многие фанаты, практически каждый мяч, забитый полузащитником в ходе матчей, предсказывает смерть какого-либо известного человека.

«Проклятие» начало действовать в 2009 году, когда Рэмзи забил гол в ходе игры с «Портсмутом». Три дня спустя скончался американский сенатор Тед Кеннеди, младший брат 35-го президента Соединенных Штатов. Спустя два года спортсмен забросил мяч в ворота «Манчестер Юнайтед», а на следующий день был убит Усама бен Ладен.

Поначалу общественность, конечно, не придавала этим совпадениям никакого значения, но постепенно смерти знаменитостей после голов Рэмзи стали пугающе регулярными. Считается, что именно от «проклятия Рэмзи» умерли Стив Джобс, Муаммар Каддафи, Уитни Хьюстон, актеры Пол Уокер и Робин Уильямс, Дэвид Боуи, звезда «Гарри Поттера» Алан Рикман, Нэнси Рейган, Стивен Хокинг и даже российский олигарх Борис Березовский. И этот список далеко не полный.

Кит Флинт умер через двое суток после того, как «Арсенал» сыграл вничью с клубом «Тоттенхэм». Один из мячей в этой игре забил Аарон Рэмзи.

Как подчеркивает издание Express, футболист никоим образом не может быть ответственным за так называемое «проклятие», однако эта ситуация выглядит крайне странной и даже мистической.

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Тэги:

the prodigyАарон РэмзиКит Флинт

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Смерть солиста Prodigy Кита Флинта связали с «проклятием Рэмзи»
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