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«Как можно от такой не загулять?»: Варнава унизила Бузову

Звезда Comedy Woman написала в Instagram неприятный пост о разводе Бузовой с Тарасовым.

«Как можно от такой не загулять?»: Варнава унизила Бузову
Екатерина Варнава. фото: КП

Екатерина Варнава, которая запомнилась зрителям ролью в шоу Comedy Woman, написала в своём Instagram-аккаунте унизительный для Ольги Бузовой пост. В нём актриса опубликовала фото Бузовой с её бывшим мужем Дмитрием Тарасовым.

«Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны со мной?» — написала Варнава.

Скриншот из аккаунта Екатерины Варнавы
Скриншот из аккаунта Екатерины Варнавы

На пост тут же откликнулись российские звёзды и коллеги актрисы — Анжелика Каширина, Айза Анохина, Евгений Бороденко поддержали пост Варнавы.

Комментарии
Комментарии Анжелики Кашириной и Айзы Анохиной
комментарий
комментарий Евгения Бороденко

Остальные подписчики гадают, что нашло на Екатерину Варнаву. Одни подозревают, что аккаунт актрисы взломали, другие уверены, что этот пост – задание на шоу «Comment Out» на Youtube от канала «Чикен Карри». В шоу приглашённые звёзды вытягивают карточки и выполняют задания, одно из которых – написать неприятные вещи у себя в Instagram или прокомментировать Instagram другой знаменитости, иначе участника ждёт наказание.

Через час после публикации пост был удалён из Instagram, что подтверждает теорию об участии в шоу «Comment Out».

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Тэги:

Дмитрий ТарасовЕкатерина ВарнаваОльга Бузоваоскорбление

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«Как можно от такой не загулять?»: Варнава унизила Бузову
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