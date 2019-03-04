Сестра девушки, которую подозревают в убийстве подруги на диком пляже, дала показания

Оксана Попова уверена в невиновности своей сестры. Она рассказала новые детали загадочного дела, которые свидетельствуют о том, что Настя Муженя еще была жива, когда ее подруга Алена Попова покинула пляж.

В конце лета 2017 года на диком пляже под Туапсе было найдено тело 19-летней пятигорчанки Насти Мужени. До сих пор идёт расследование ее смерти. Следствие подозревает в убийстве девушки ее подругу Алену Попову. Накануне перед трагедией девушки познакомились с молодыми людьми: Дмитрием Козаченко и Эльманом Курбановым. Позже девушки поссорились, так как Настя приревновала Эльмана к подруге. Она выгнал Алену из палатки вместе с вещами. На следующий день днем было обнаружено тело Мужени без признаков жизни.

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Расследованием этого загадочного дела занялись редакторы передачи «На самом деле». Ранее адвокат Поповой выяснила, что убийца должен быть левшой. Эксперты провели эксперимент, чтобы вычислить преступника, но все оказалась тщетным. В новом выпуске передачи согласилась принять участие сестра Поповой Оксана. «Моя сестра однозначно не совершала этого преступления. Следствие проведено, как я считаю, абсолютно халатно. Здесь на лицо либо некомпетентность следователя, либо его явная заинтересованность», — заявила девушка. В студии были показаны кадры, на которых видно, как Алена покидает пляж в два часа ночи. По словам Оксаны, ее сестра уже через сорок минут после того, как ее зафиксировала камера, села в такси и была далеко от пляжа.

Также девушка отметила, что в два часа сорок четыре минуты на телефон Насти поступили сообщения от ее друга Эммануэля Броше. «Эти сообщения были прочитаны. Однозначно, что в это время Настя еще была жива», — пояснила Оксана. Однако гости в студии предположили, что сообщения мог прочитать и убийца. Судмедэксперт Эдуард Туманов также прокомментировал слова Оксаны. Он отметил, что исходя из заключений судебного эксперта, смерть Насти наступила не ночью, а утром. По его словам, есть большая вероятность того, что девушка получила травмы в период с шести до семи утра, а смерть наступила в девять или девять утра. Более того, по версии Туманова, убийца является мужчиной левшой.

Оксана, в свою очередь, подозревает, что причастен к убийству Дмитрий Козаченко, а точнее, что он покрывает убийцу. Ранее молодой человек проходил проверку на детекторе лжи, но эксперты не смогли снять с него вину. Он умалчивал информацию о своем брате, который является левшой, а также владельцем кафе, где в тот вечер сидели две подруги. На этот раз Казаченко признался, что давал ложные показания. «На счет алкоголя приврали», — сразу отметил он. По словам молодого человека, когда полиция обнаружила тело Мужени, они с Курбановым были на пляже и первыми обо всем узнали. Ребята поняли, что именно на них падут подозрения, поэтому заранее обговорили все, что будут рассказывать во время следствия. «Мы придумали историю, что Настя и Алена ушли от нас сильно пьяными», — проговорился Дмитрий. Более того, выяснилось, что в тот вечер молодой человек вступал в интимную близость с Аленой. Уже в следующем выпуске передачи Козаченко даст новые показания.