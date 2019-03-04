Сердечная недостаточность: следствие назвало окончательную причину смерти Децла

Следствие, выясняющее обстоятельства смерти Кирилла Толмацкого, окончательно установило причину его внезапной гибели. По данным судмедэкспертов, проводивших вскрытие тела Децла, его жизнь оборвалась из-за острой сердечной недостаточности. В свою очередь, это опасное состояние развилось у рэпера как осложнение болезни сердца и сосудов.

Напомним, 3 февраля исполнитель почувствовал себя неважно после концерта в Ижевске, куда его пригласили выступить на частном мероприятии, приехавшие медики не смогли реанимировать 35-летнего артиста. Многие предполагали, что Децл ушел из жизни из-за употребления наркотических веществ, но предварительная экспертиза эти сведения опровергла.

Позднее мать Кирилла Ирина Толмацкая уточнила, что совершать самоубийство ее сын тоже не собирался. У музыканта было много творческих и жизненных планов, но в последнее время у него были болезненные ощущения в ноге и руке. Однако к врачу он так и не пошел.

«Сын не хотел умирать. Умер он от перегрузок, много работал», – признавалась Толмацкая.

Результаты экспертизы сообщает Life.