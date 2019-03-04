Актер из «Интернов» Илья Глинников получил травму на съемках нового телепроекта

Популярный российский актер Илья Глинников получил травму на съемках нового российского телепроекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Звезда «Интернов» повредил ногу и теперь сильно хромает.

Несмотря на травму молодой актер не сдался и продолжил выполнять все задания. Только по настоянию членов команды он отправился к медикам, и они диагностировали выбитую коленную чашечку.

Глинникову оказали первую медицинскую помощь, после чего он вернулся обратно в команду. Этот поступок коллеги по приключенческому проекту оценили по достоинству. Илью похвалили за стойкость и мужество, так что в будущем телезрители увидят много серий с его участием.

Надо отметить, что это не первая травма для актера. В прошлом году он оказывался в больнице с сотрясением мозга, рассечением лба и множественными гематомами. Эти повреждения звезда получила не на съемочной площадке, а в квартире в Тихвинском переулке Москвы во время выяснения отношений со своей возлюбленной, пишет сайт argumenti.ru.

Что касается проекта, то продюсеры шоу признаются, что совсем не удивительно, что люди получают травмы, так как условия очень жесткие. Это настоящая битва за выживание, так как на весь день героям проекта выдают по 200 граммов риса и два литра питьевой воды, сообщает Ura.ru.

Многие поклонники актеров отмечают, что все участники очень сильно похудели и выглядят усталыми, пишет сайт Dni.ru.

Уже несколько недель на Филиппинах проходят съемки реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Ведущей проекта стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Она даже свой день рождения отпраздновала на съемках этого шоу. Не обходится на острове без скандалов. Недавно актер Артур Смольянинов поругался не только с членами своей команды, но и с ведущей проекта.