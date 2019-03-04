Юлия Пересильд в одном купальнике не побоялась выйти на мороз в Ханты-Мансийске

34-летняя Юлия Пересильд является актрисой театра и кино. У нее подрастают двое дочерей: Анна и Мария. Однако это не мешает девушке заниматься своей карьерой. Сейчас артистка находится на гастролях. В Ханты-Мансийске она решилась на смелый поступок. Хоть уже и наступила календарная весна, во многих городах России еще стоят морозы. Так и в Югре еще держится минусовая температура, но актриса не побоялась выйти на мороз в одном купальнике.

В соцсети Юлия опубликовала видео, на котором запечатлено, как она с подругами стоит на улице и обтирается снегом. Так дружная компания решила встретить весну. После такого «купания» актриса поспешила окунуться уже в бассейн с теплой водой. На такой эксперимент Пересильд и ее коллеги решились после посещения бани. «Дух Огня зарядил по полной! Не описать то, что произошло с нами за сутки, ну чуть больше… столько встреч! Событий! Шуток! Песен! Зрителей! Впечатлений! Ещё буду делиться…. есть чем», — написала артистка.

Напомним, что Юлия играет в спектакле «Стиховаренье». Именно с коллегами по этой постановке она и отдохнула в живописном месте в лесу. Среди девушек была и «Папина дочка» Лиза Арзамасова. Она тоже не побоялась выйти на улицу в купальнике. После небольшого отдыха труппа продолжила свой гастрольный тур. Девушки уверены, что уже совсем скоро в каждом городе России наступит тепло и придет настоящая весна.