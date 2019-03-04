Рената Литвинова появилась с 17-летней дочерью на показе Balenciaga в Париже

Ульяна пришла на мероприятие в платье цвета фуксии, а ее мама - в клетчатом пальто.

Рената Литвинова не так часто публикует на своей странице в Instagram личные снимки. Однако в этот раз она решила сделать исключение после показа Balenciaga в Париже, где она появилась со своей 17-летней дочерью Ульяной.

Сначала российская актриса опубликовала короткое видео с показа модного дома, а затем поделилась фотографией с дочерью из фургона с коллекцией Balenciaga.

«В восторгах после шоу @balenciaga запрыгнули в фургон со всей коллекцией — с целью, конечно же, все украсть!)», — подписала снимок в Instagram артистка.

Отметим, что для модного мероприятия Рената выбрала пальто в черно-желтую клетку и туфли цвета фуксии, а ее дочь — Ульяна — надела яркое платье в тон маминой обуви и черные туфли с шипами.