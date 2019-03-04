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Бузова заявила, что количество ее подписчиков в Instagram достигло пятнадцати миллионов

По словам певицы, пользователи делают ее счастливыми.

Бузова заявила, что количество ее подписчиков в Instagram достигло пятнадцати миллионов
Ольга Бузова https://www.instagram.com/buzova86/

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что количество ее подписчиков достигло отметки в 15 миллионов. Она поблагодарила всех, кто поддерживает ее, переживает, вдохновляет и радуется ее успехам.

Звезда заметила, что она на протяжении нескольких дней думала, как отблагодарить своих подписчиков. В итоге она решила исполнить заветные мечты пятнадцати своих пользователей. «Под этим постом пишите о своих самых сокровенных желаниях, самые-самые необычные я исполню! Это может быть всё что угодно, от встречи со мной до какого-нибудь вашего каприза. О каждом исполненном желании обязательно буду писать здесь, чтобы мы все могли порадоваться за счастливчиков. Я вас люблю», — заявила телеведущая.

«Ольга Игоревна, можно мне пожалуйста футболку от вас?» «Моя мечта, чтобы у нас с дочкой была пусть маленькая, но своя квартира. Чтобы нам больше не пришлось ни от кого зависеть», «А я бы хотела, чтобы в Ставрополе появился арт объект — статуя свободы имени Бузовой. Почему нет?» «Олечка, хочу, чтобы ты была счастлива по-женски, ты нереально крутая и ты достойна лучшего. Очень хочу приобрести какую-нибудь твою фирменную футболку или толстовку. Ты лучшая. Люблю все твои песни. Ты будешь самой счастливой», — заявили в комментариях пользователи.

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количество подписчиковОльга БузоваСоциальные сети

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Бузова заявила, что количество ее подписчиков в Instagram достигло пятнадцати миллионов
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