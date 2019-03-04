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Алену Рапунцель из «Дома-2» раскритиковали за интимное фото в душе

Некоторые подписчики считают, что этот снимок стал посланием Илье Яббарову.

Алену Рапунцель из «Дома-2» раскритиковали за интимное фото в душе
Алена Рапунцель / www.instagram.com/alenatoffi_official/

Родившая около месяца назад ребенка участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель взбудоражила Instagram интимной фотографией из душа. Стоит отметить, что таких снимков на страничке звезды реалити-шоу не было даже до беременности.

«Любовь начинается там, где ничего не ждут взамен», — подписала снимок девушка.

Многие поклонники считают, что таким образом Алена хочет завлечь отца ее ребенка — Илью Яббарова, также участника проекта, с которым она рассталась осенью прошлого года из-за его измены.

При этом подписчики посчитали, что такое поведение в соцсети не достойно молодой мамы. Некоторые назвали снимок неподобающим.

«Илью соблазняет», «Ой, Рита увидит, заревнует точно — это ведь типа послании Яббарову», «Зачем вообще такое фото?», «Алена ты изменилась в худшую сторону», «Сама скромность», «Ужасная фотка», «Тебе не стыдно такие фото выкладывать?», «Два дня назад родила и уже любви хочет!!!», — отметили комментаторы.

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Алену Рапунцель из «Дома-2» раскритиковали за интимное фото в душе
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