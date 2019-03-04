Волочкова заявила, что у нее не было физических данных и растяжки в начале карьеры балерины

Известная балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в социальной сети Instagram отметила, что ее путь к приобретению растяжки был долгим. Когда танцовщица только пришла в балетное училище в Санкт-Петербурге, то у нее не было хороших физических данных. Однако она смогла развить их «немыслимыми усилиями и многолетним трудом».

Танцовщица напомнила своим подписчикам, что она с красным дипломом закончила Академию русского балета имени Вагановой. «И по сей день я поддерживаю форму и дорожу своими данными и навыками, переданными мне лучшими педагогами», — отметила она.

Высказалась балерина и о своих шпагатах, которые она где только уже не делала. Она считает, что это – важный элемент ее профессии. Она считает, что делает его красиво. Танцовщица пообещала, что не перестанет радовать, восхищать и будоражить своими шпагатами подписчиков.