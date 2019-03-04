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Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела о клевете со стороны ее бывшего водителя

Балерина ранее заявляла, что Александр Скиртач распространяет порочащую ее информацию.

Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела о клевете со стороны ее бывшего водителя
Анастасия Волочкова/Фото: Global Look Press

Полиция отказала танцовщице Анастасии Волочковой в возбуждении уголовного дела о клевете со стороны ее бывшего водителя Александра Скиртача. Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Стражи правопорядка не нашли состава преступления в действиях мужчины.

Отметим, что не так давно Волочкова заявила, что Скиртач перешел все рамки дозволенного и стал оскорблять даже ее дочь. Кроме того, как считает танцовщица, водитель обманул ее. Когда он работал на балерину, то попросил у нее крупную сумму денег. Мужчина сказал, что у него умерла мать. Позже стало известно, что родительница жива. Деньги, естественно, Скиртач назад отдать отказался.

Также Волочкова обвиняла водителя в хищении у нее крупной суммы денег. За это преступление водитель получил в прошлом году условный срок, сообщает mskagency.ru.

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Александр СкиртачАнастасия Волочковауголовное дело

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Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела о клевете со стороны ее бывшего водителя
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