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Анна Хилькевич объяснила, зачем ей нужны два смартфона

Певица ответила на самый популярный вопрос ее поклонников.

Анна Хилькевич объяснила, зачем ей нужны два смартфона
Анна Хилькевич. фото: instagram.com/annakhilkevich/

Два месяца Анна Хилькевич провела в Таиланде со своей семьей. В феврале она вернулась домой в Москву и с новыми силами приступила к работе. Актриса, как известно, успевает сниматься в различных проектах, воспитывать двух дочерей и вести свой микроблог, где она обсуждает с поклонниками последние новости и дает различные советы. На днях девушка позволила своим фанатом задать ей волнующие их вопросы.

Для Анны стало открытием то, что самым популярный вопрос касался ее телефонов. Конкретно пользователей соцсети интересовало, зачем актрисе целых два смартфона. «Отвечает Друзь: «2 телефона Анне необходимо по нескольким причинам! Первая причина это ты. А вторая все мои мечты. Шучу! На самом деле я не очень хочу отвечать на этот бред, но так как вопрос действительно звучал часто, отвечаю: один личный, второй рабочий», — пояснила Хилькевич в соцсети.

Она использует один телефон для связи, а с помощью второго делает снимки, заглядывает в свое расписание, показывает дочери мультики и не только. Анна не стала скрывать, что много времени разговаривает по телефону. Поклонники поблагодарили девушку за откровенность. Многие признались, что сами тоже имеют по несколько смартфонов.

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Анна Хилькевич объяснила, зачем ей нужны два смартфона
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