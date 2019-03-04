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Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон выходит замуж после 20 лет отношений

Со своим бойфрендом Джейдом Джонсом она встречается с 1998 года.

Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон выходит замуж после 20 лет отношений
Эмма Бантон / www.instagram.com/emmaleebunton/

Бывшая солистка британской поп-группы Spice Girls Эмма Бантон и ее бойфренд Джейд Джонс решили связать себя узами брака после 20 лет отношений.

Сами возлюбленные предпочли об этом не говорить, однако вездесущие папарацци подловили их во время выхода из офиса регистрации браков в северной части Лондона.

Позже бывшей «перчинке» пришлось признаться, что они с Джонсом действительно намерены сыграть свадьбу, а само торжество должно состояться в Old Marylebone Town Hall в Лондоне.

Как пишет журнал «7 дней», история отношений Эммы Бантон и Джейда Джонса достаточно интересная. Так, они начали встречаться в далеком 1998 году, однако после этого дважды успели расстаться — в 1999-м и затем в 2012 году. При этом в 2011 году пара обручилась. Кроме того, у них есть двое сыновей — одиннадцатилетний Бо и семилетний Тэйт.

Что послужило причиной тому, что Бантон и Джонс наконец-то решили связать себя узами брака после таких долгих отношений, никто из них не раскрывает.

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Тэги:

свадьбаЭмма Бантон

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Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон выходит замуж после 20 лет отношений
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