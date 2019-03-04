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Тимати оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата

Изначально бывший чиновник Александр Телепнев хотел взыскать с рэпера полмиллиона.

Тимати оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата
Тимати/ФОТО: GLOBALLOOK.COM

В прошлом году в Перми на одной из вечеринок произошла громкая история. Депутат из Перми Александр Телепнев жестоко избил музыканта Андрея Ширмана, которого все знают как DJ Smash. В итоге исполнитель долгое время восстанавливался в клинике. Телепнев же всячески хотел уйти от ответственности. Он отрицал свою вину и говорил, что его в тот день вообще не было в городе.

Между тем многие звезды шоу-бизнеса выразили слова поддержки в адрес Ширмана, который оказался на больничной койке. Среди них оказался и его близкий друг, рэпер Тимати. Музыкант заявил, что виновные должны понести наказание. В соцсетях он оскорбил депутата Александра Телепнева, который в итоге получил два года колонии-поселения.

Между тем Телепнев решил наказать рэпера и обратился в суд. Он хотел взыскать полмиллиона рулей в качестве компенсации морального вреда. В итоге суд частично удовлетворил иск бывшего слуги народа. Тимати оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Добавим, что Тимати и Андрей Ширман являются давними друзьями. Рэпер даже приезжал в больницу к своему другу, который пострадал от рук чиновника. Он публиковал в социальных сетях совместные снимки и говорил, что сделает все возможное, чтобы скандальный чиновник ответил за свои действия.

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Александр ТелепневАндрей ШирманТимати

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Тимати оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата
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