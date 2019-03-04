Игорь Николаев опубликовал архивный снимок с Пугачевой, который был сделан 35 лет назад

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал архивный снимок, который был сделан 35 лет назад, в далеком 1984 году. На снимке, кроме Николаева, можно увидеть Примадонну отечественной сцены Аллу Пугачеву, ее дочь Кристину Орбакайте, а также популярного исполнителя Бориса Моисеева.

«Первое воскресенье весны. 35 лет назад. Идём пешком с ул. Горького,37, через Красную площадь в ГЦКЗ «Россия» играть сольный концерт Аллы Пугачевой! Концерт, помню, отыграли весело! На фото узнал себя с трудом! А кого узнали вы?» — спросил Николаев своих подписчиков.

«Какие вы все здесь молодые. Начало вашей карьеры. Кристине где-то 13 лет, Алле Борисовне — 35, а вам где-то 24, если не ошибаюсь», «Он тут парнишка молодой, и весь застенчивый такой, его узнать здесь не легко, усов ведь нету у него!», «Кристину и Борю узнала. Ну ещё конечно Аллу. Остальные мне неизвестны. Даже вас не могу отыскать», «Вас узнала сразу, Алла Борисовна, Кристина, Моисеев, Олег Непомнящий. Высокий сзади это же Женечка Белоусов, а не Филипп. Какое прекрасное фото! Какое прекрасное время!», «Боря Моисеев, Кристина, Пугачева, больше не узнаю! Но и фото тех времён не айс! Может и узнал бы ещё кого!», «Эти пушистые шапки», «Так все просто тогда было. Просто идёте весёлой компанией по Москве, просто через Красную площадь, просто на сольный концерт Аллы Пугачевой в концертный зал «Россия». Все так просто. Сейчас такое разве возможно?» — заметили в комментариях пользователи.