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«Способность удивляться»: Валерия назвала один из важных признаков молодости

Певица обратилась в соцсети к своим «взрослым» поклонникам.

«Способность удивляться»: Валерия назвала один из важных признаков молодости
Фото: globallookpress©Alexander Legky

Как отмечают многочисленные поклонники Валерии, певица, в прошлом году отметившая 50-летний юбилей, выглядит значительно моложе своих лет. Звезда не скрывает, что сохраняет молодость, годами придерживаясь правильного питания, а также активно занимается спортом дома и даже в поездках.

Недавно Валерия раскрыла еще один секрет своей привлекательности. На своей страничке в Instagram певица разместила снимок, на котором она позирует фотографу, сохраняя изумленное выражение лица. Как считает певица, молодо выглядеть ей помогает умение удивляться.

«Один из признаков молодости – способность удивляться. Мои дорогие взрослые подписчики, вы еще не забыли, как это бывает, или груз жизненного опыта вас уже заземлил?» – подписала фото знаменитость.

Оказалось, что многие подписчики артистки готовы удивляться в любом возрасте. «Заземлил. Но еще немного места осталось», «Чем дольше живу, тем больше удивляюсь», «Я так же, внутри я ребенок, хотя уже мне 43 года», «Главное, чтобы душа была молода!», «Да, умение удивляться – признак молодости души и способствует продлению молодости, а молодежная одежда усиливает признаки молодости женщины!» – высказались фанаты Валерии.

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«Способность удивляться»: Валерия назвала один из важных признаков молодости
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