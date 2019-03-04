Телеканал Dомашний готовит весеннюю премьеру о безграничных чувствах и любви с разницей в возрасте

Телеканал Dомашний этой весной подготовит для своих зрителей четырехсерийную мелодраму о безграничной любви, способной пережить все препятствия, в том числе большую разницу в возрасте и осуждение окружающих.

Картина режиссера Дениса Елеонского, известного по фильмам «Семейная тайна», «Идеальная жена» и «Восток-Запад», получила название «Сколько живет любовь». Главные роли в сериале исполнили Вячеслав Чепурченко и Ольга Павловец.

Сюжет мелодрамы строится вокруг непростых отношений учительницы Веры Александровны и второгодника-хулигана Саши. Одиннадцатиклассник рискует остаться без аттестата и педагог принимает решение его поднянуть по своему предмету. Однако во время одного из занятий Саша признается учительнице в любви. Ее пугает это признание, ведь она замужем, кроме того, у них с парнем большая разница в возрасте.

Проходит много лет, Александр стал главой крупной финансовой компании, у него счастливый брак. Единственное, что омрачает жизнь семьи — отсутствие детей. Кроме того, вокруг нашлось множество людей, которые осуждают эти отношения. Смогут ли возлюбленные пройти через все препятствия? Зрители телеканала Dомашний узнают об этом, начиная с 14 марта в 19:00, когда и состоится премьера телесериала.

«Мне эта история понравилась своей нетривиальностью. Мы хотели показать зрителям, что настоящая любовь существует», — приводит слова режиссера картины пресс-служба телеканала.