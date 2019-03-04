НОВОСТИ

Телеканал Dомашний готовит весеннюю премьеру о безграничных чувствах и любви с разницей в возрасте

Премьера новой мелодрамы под названием «Сколько живет любовь» состоится 14 марта.

Телеканал Dомашний готовит весеннюю премьеру о безграничных чувствах и любви с разницей в возрасте
Вячеслав Чепурченко и Ольга Павловец / Пресс-служба телеканала Dомашний

Телеканал Dомашний этой весной подготовит для своих зрителей четырехсерийную мелодраму о безграничной любви, способной пережить все препятствия, в том числе большую разницу в возрасте и осуждение окружающих.

Картина режиссера Дениса Елеонского, известного по фильмам «Семейная тайна», «Идеальная жена» и «Восток-Запад», получила название «Сколько живет любовь». Главные роли в сериале исполнили Вячеслав Чепурченко и Ольга Павловец.

Кадр со съемочной площадки
Кадр со съемочной площадки / Пресс-служба телеканала Dомашний

Сюжет мелодрамы строится вокруг непростых отношений учительницы Веры Александровны и второгодника-хулигана Саши. Одиннадцатиклассник рискует остаться без аттестата и педагог принимает решение его поднянуть по своему предмету. Однако во время одного из занятий Саша признается учительнице в любви. Ее пугает это признание, ведь она замужем, кроме того, у них с парнем большая разница в возрасте.

Проходит много лет, Александр стал главой крупной финансовой компании, у него счастливый брак. Единственное, что омрачает жизнь семьи — отсутствие детей. Кроме того, вокруг нашлось множество людей, которые осуждают эти отношения. Смогут ли возлюбленные пройти через все препятствия? Зрители телеканала Dомашний узнают об этом, начиная с 14 марта в 19:00, когда и состоится премьера телесериала.

«Мне эта история понравилась своей нетривиальностью. Мы хотели показать зрителям, что настоящая любовь существует», — приводит слова режиссера картины пресс-служба телеканала.

Вам может быть интересно:

Больница мечты: где могли бы работать герои популярных медицинских сериалов Али Эрсан Дуру из сериала «Султан моего сердца» поделился кадрами со своей фотосъемки Алексей Лукин из сериала «Ивановы-Ивановы»: «Мной интересуются дамы «чуть постарше»»

Тэги:

Dомашнийлюбовьпремьерасериал

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Телеканал Dомашний готовит весеннюю премьеру о безграничных чувствах и любви с разницей в возрасте
Интересно?
Поделись с друзьями: