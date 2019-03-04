«Две недели, как не курю»: Влад Топалов на нервной почве поправился на шесть килограммов

Певец пожаловался на болезнь, которая никак не хочет отступать. Ко всему прочему, супруг Регина Тодоренко отказался от вредной привычки, но это только усугубило ситуацию.

В декабре прошлого года Влад Топалов впервые стал отцом. Его супруга Регина Тодоренко подарила ему сына Михаила. Певец с нежностью и лаской относится к малышу. Он с удовольствием за ним присматривает и даже читает на ночь сказки наследнику. Однако в начале февраля артист сильно простудился. Некоторое время он не подходил ни к жене, ни к ребенку. А на днях Тодоренко с сыном отправилась в отпуск, оставив супруга в столице.

больше по теме Регина Тодоренко вместе с двухмесячным сыном уехала в отпуск без Влада Топалова Певец признался, что сильно страдает в разлуке с ними.

Первое время Влад сильно тосковал по ним, но потом смог взять себя в руки. Он решил с головой погрузится в работу, так как скоро ему нужно отправляться на гастроли. Однако певец был вынужден признаться, что никак не может побороть болезнь. Более того, его состояние ухудшилось, хоть он бросил курить. «Бесит уже. Бросил курить. Две недели, как не курю. И что вы думаете? Ужас! Только хуже! Голоса нет вообщеееее», — признался Топалов.

Он отметил, что из-за своего состояния не смог спеть во время спектакля. Работать в студии звукозаписи артисту также сложно из-за того, что его голос стал ниже на несколько тонов. «Еще к тому же я злой, нервный и жру все подряд. Уже набрал 6 кг», — добавил певец в соцсети. Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления. Они посоветовали Владу перетерпеть сложное время. Многие гордятся тем, что певец смог отказаться от вредной привычки. Они уверены, что Топалов находится на верном пути.