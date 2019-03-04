В Великобритании скончался солист группы Prodigy, исполнитель хита Firestarter Кит Флинт

В Великобритании ушел из жизни солист всемирно известного музыкального коллектива The Prodigy, исполнитель хита Firestarter Кит Флинт.

Талантливого музыканта не стало в понедельник, 4 марта, на 50-м году жизни. Его тело находилось в его собственном доме в графстве Эссекс.

Известно, что в восемь часов утра по британскому времени к диспетчеру скорой помощи в городе Данмоу поступил звонок с сообщением о том, что музыкант потерял сознание. Медики не успели спасти мужчину, к их приезду он был уже мертв.

В полиции графства расследуют обстоятельства случившегося. Правоохранители отмечают, что смерть артиста не носила криминальный характер. Родные Флинта поставлены в известность о том, что он скончался, передает The Sun.