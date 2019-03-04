Звезду «Сватов» Татьяну Кравченко наградили орденом Почета

Известная актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко на своей страничке в социальной сети Instagram разместила фотографию, на которой она в компании президента России Владимира Путина. Популярную актрису глава государства наградил орденом Почета. Торжественная церемония состоялась в Кремле.

Отметим, что орденом Почета награждаются граждане за достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности. За заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

«Воистину народная актриса! Всех благ!», «Поздравляем вас, Татьяна, всей семьей! Очень вас любим», «Поздравляю! Вы и большей награды достойны! Такой позитив несете людям!», «Поздравляю от всей души! Татьяна, вы наша самая настоящая, любимая, национальная героиня!», «Татьяна, дорогая, ваши земляки гордятся вами! Поздравляем от чистого сердца», «От всей семьи благодарность всем актёрам, режиссёру и сценаристу сериала «Сваты». За юмор и за актуальность выбранной темы фильма!», «Как я рада за вас! Вы такая замечательная актриса! Действительно, от ваших ролей поднимается настроение. Особенно от роли в сериале «Сваты». Один из любимейших моих сериалов, который не надоедает смотреть и в десятый раз! Браво вам!» — заметили в комментариях поклонники.