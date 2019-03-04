НОВОСТИ

Звезду «Сватов» Татьяну Кравченко наградили орденом Почета

Медаль актриса получила из рук президента страны Владимира Путина.

Звезду «Сватов» Татьяну Кравченко наградили орденом Почета
Татьяна Кравченко. Фото: globallook

Известная актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко на своей страничке в социальной сети Instagram разместила фотографию, на которой она в компании президента России Владимира Путина. Популярную актрису глава государства наградил орденом Почета. Торжественная церемония состоялась в Кремле.

Отметим, что орденом Почета награждаются граждане за достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности. За заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

«Воистину народная актриса! Всех благ!», «Поздравляем вас, Татьяна, всей семьей! Очень вас любим», «Поздравляю! Вы и большей награды достойны! Такой позитив несете людям!», «Поздравляю от всей души! Татьяна, вы наша самая настоящая, любимая, национальная героиня!», «Татьяна, дорогая, ваши земляки гордятся вами! Поздравляем от чистого сердца», «От всей семьи благодарность всем актёрам, режиссёру и сценаристу сериала «Сваты». За юмор и за актуальность выбранной темы фильма!», «Как я рада за вас! Вы такая замечательная актриса! Действительно, от ваших ролей поднимается настроение. Особенно от роли в сериале «Сваты». Один из любимейших моих сериалов, который не надоедает смотреть и в десятый раз! Браво вам!» — заметили в комментариях поклонники.

Вам может быть интересно:

Почему Гарик Харламов менял имена и как внезапно оказался двоеженцем Русские гении, ставшие кумирами зарубежных знаменитостей Дмитрий Певцов не любит быть ведущим культурных мероприятий

Тэги:

Владимир Путинорден ПочетаТатьяна Кравченко

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезду «Сватов» Татьяну Кравченко наградили орденом Почета
Интересно?
Поделись с друзьями: