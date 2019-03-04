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Робби Уильямс тяжело переживает гибель своей черепахи

Когда Гиггз звезды скончался, то второй питомец впал в «депрессию».

Робби Уильямс тяжело переживает гибель своей черепахи
Робби Уильямс/ http://www.globallookpress.com/ Wiese/face to face

Популярный певец Робби Уильямс пережил тяжелую утрату своего любимого питомца — черепахи по имени Гиггз. Животное скончалось внезапно для всей семьи, когда певец вернулся в свой особняк в Лос-Анджелесе и выяснил, что черепаха неделями не двигалась и отказывалась от еды, то для него вызвали лучшего ветеринара.

Специалист по водным черепахам не смог оказать помощь питомцу. Источники, близкие к звездной семье, говорят, что это были очень тяжелые недели для семьи музыканта, когда они боролись за жизнь животного. В итоге все оказалось бессмысленным.

После смерти Гиггза у Робби Уильямса осталась еще одна черепаха — Руни — она была названа в честь любимого футболиста музыканта. Руни после утраты своего друга впал в депрессию. Он тоже перестал двигаться и просто все время проводил, глядя в одну точку. Певец с супругой обратились к специалисту по поведению животных, который диагностировал депрессию, вызванную тяжелой утратой, и сказал, что им следует купить взрослого самца черепахи для компании Руни. Звездная семья так и сделала, они уже решили назвать своего нового питомца Скоулза, передает Dailymail.

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Робби Уильямс тяжело переживает гибель своей черепахи
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