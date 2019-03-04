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Мария Шарапова поужинала в компании Виктории Бекхэм и режиссера «50 оттенков серого»

Спортсменка появилась на светском мероприятии в стильном образе.

Мария Шарапова поужинала в компании Виктории Бекхэм и режиссера «50 оттенков серого»
Мария Шарапова. фото: globallook.com

31-летняя Мария Шарапова является одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. Не так давно она призналась, что из-за травмы плеча теперь иногда вынуждена появляться на корте и бороться за победу превозмогая боль. Примечательно, что несмотря на свою красоту и силу воли девушка все еще не замужем. Хотя уже продолжительное время ходят слухи о ее романтических отношениях с бизнесменом Алексом Гилксоном.

С ним не только дружат принцы Уильям и Гарри, но и семья Бекхэм. На днях Шарапова побывала на светском мероприятии в честь футболиста Дэвида Бекхэма в Англии. На публике теннисистка появилась в черных брюках и полупрозрачной блузке. Волосы она предпочла оставить распущенными. Девушка поужинала в компании самой Виктории Бекхэм и режиссера «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон. Они также предпочли total-look: Виктория облачилась в брюки и топом с кружевной отделкой, а Сэм примерила элегантное платье.

В соцсети Мария опубликовала совместное фото со своими звездными подругами. Поклонники упрекнули спортсменку за то, что она надела каблуки. Они считают, что тем самым теннисистка подчеркнула небольшой рост Виктории и Сэм. В остальном же образ Шараповой им понравился. Напомним, что минувшей зимой спортсменка приезжала в Россию со своим возлюбленным. Тогда она призналась, что успела отвыкнуть от морозов.

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Мария Шарапова поужинала в компании Виктории Бекхэм и режиссера «50 оттенков серого»
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