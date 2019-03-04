Любовь Успенская разрешила заснять интерьеры дома, на который она копила много лет

Певица показала предмет своей особой гордости – гардеробную, где хранятся ее наряды, обувь и сумочки.

Любовь Успенская показала интерьеры своего роскошного дома в Подмосковье, на который она копила много лет, откладывая почти весь свой заработок. Роскошное жилье, которому могли бы позавидовать многие звезды, часто приходят гости – родные и друзья певицы. Теперь же она разрешила заснять особняк журналистам.

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В доме Успенской есть просторная гостиная с роялем и большим телевизором, по которому артистка любит смотреть спортивные матчи. Конечно, имеется в особняке оборудованная кухня, бассейн, а ванную комнату дополняют сразу несколько саун.

Но предметом особой гордости исполнительницы является гардеробная. В большом помещении, где недавно был сделан ремонт, хранятся концертные наряды певицы, ее шубы, сумочки, обувь, украшения и другие необходимые ей аксессуары. Зайти в комнату можно только по отпечатку пальца, поскольку знаменитость не очень любит пускать туда посторонних людей.

«Не могу передать, как я люблю эту комнату. В ней хорошо, прохладно, совсем не устаешь, можно поспать на диванчике. После этой комнаты хочется переделать весь дом», – рассказала Успенская для программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.

Певица отметила: она не терпит в своем доме даже небольшой беспорядок, поэтому в ее гардеробной, да и во всем особняке, царит идеальная чистота.