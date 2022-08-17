53-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини

Актриса поделилась серией пляжных фото.
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон. Фото: Global Look Press

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон провела отпуск у моря вместе с друзьями и поделилась в социальных сетях фотографиями с пляжа.

53-летняя актриса загорала в черном топе-бикини и розовых трусиках, прикрыв лицо шляпой. И, судя по всему, ей явно не хватило такого отдыха.

«Верните нас обратно», — написала Джен под фотографиями.

Дженнифер Энистон в бикини. Фото: соцсети

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А тем временем поклонники в комментариях восхищаются красотой и стройностью актрисы. Надо же иметь такую фигуру за 50!

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