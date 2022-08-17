53-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон провела отпуск у моря вместе с друзьями и поделилась в социальных сетях фотографиями с пляжа.

53-летняя актриса загорала в черном топе-бикини и розовых трусиках, прикрыв лицо шляпой. И, судя по всему, ей явно не хватило такого отдыха.