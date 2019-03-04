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«Не хочет работать — пусть живет битой скотиной»: Лена Миро нелестно высказалась о жене Башарова

Известный блогер считает, что Елизавета Шевыркова терпит побои от мужа за крышу над головой.

«Не хочет работать — пусть живет битой скотиной»: Лена Миро нелестно высказалась о жене Башарова
Марат Башаров с женой/Фото: globallook

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно высказалась о жене Марата Башарова Елизавете Шевырковой. Напомним, что еще недавно женщина собиралась разводиться с актером, который ее избил, однако сейчас демонстрирует семейную идиллию, вместе отдыхая с супругом в Таиланде.

По словам Миро, российскую бабу можно запросто отлупить, однако она в последний момент притормозит и останется. Блогеру в таком случае больше не жаль девушку. Она считает, что Шевыркова – ленивая бабища, которая согласна терпеть побои и оскорбления за крышу над головой, за корм и за статус «счастливой жены и матери». «Не хочет работать – пусть живет битой скотиной», – заявила Лена Миро.

Миро считает, что Шевыркова сама сделала такой сознательный выбор. Блогер отметила, что в нашем обществе мужчины плохо относятся к женщинам. При этом дамы сами плохо относятся к себе, поэтому и не заслуживают другого отношения.

Отметим, что Марат Башаров уже избил не первую свою жену. При этом пока актеру все сходит с рук. Сам он уже не раз заявлял, что желтая пресса специально ополчилась против него. По его словам, у него все в жизни прекрасно. Никаких разногласий с Елизаветой Шевырковой нет. Между тем некоторые представители шоу-бизнеса уже высказывались, что таких людей, как Башаров, тяжело исправить. Прошла информация, что актера за его неумение сдерживать эмоции даже лишили роли в одном из спектаклей. При этом сам Башаров как ни в чем не бывало приглашает поклонников своего творчества на постановки со своим участием.

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Елизавета ШевырковаЛена МироМарат Башаров

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«Не хочет работать — пусть живет битой скотиной»: Лена Миро нелестно высказалась о жене Башарова
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