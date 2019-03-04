Яна Рудковская встретила во Франции свою полную тезку из Киева

Ведущая опубликовала фото с девушкой с точно таким же именем и фамилией, как у нее.

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская рассказала поклонникам в своем аккаунте в Instagram о неожиданной встрече: она познакомилась с девушкой с точно таким же именем и фамилией, как у нее. Рудковская выложила фото, на котором она стоит с другой Рудковской на фоне лошадей, и рассказала о том, что у них оказалось с тезкой много общего.

«Доброе утро, дорогие, фото из серии #невозможноевозможно. На фото из Куршевеля моя полная тезка — Яна Рудковская, она живет на Украине, в Киеве, я много слышала про неё и вот мы встретились. Яна очень известна в своей стране, но у неё, к сожалению, нет страницы в Инстаграм. Как оказалось, мы очень с ней похожи», — написала продюсер.

Она добавила, что украинка подарила ей подарок по случаю знакомства, правда, какой именно, звезда рассказывать не стала. Рудковская добавила, что хотя тезка и пригласила ее в гости, попасть на территорию Украины она не сможет, поскольку ей въезд запрещен, но в ответ позвала девушку к себе в гости.