«На экране был чудовищный хомяк»: Ирина Лачина хотела сделать пластику щек и носа

Актриса комплексовала из-за своей внешности, но со временем научилась любить себя такой, какая она есть.

Ирине Лачиной в этом году исполнится 47 лет. В столь зрелом возрасте актриса продолжает следить за своей внешностью. Она обладает стройной фигурой, которую подчеркивает женственными нарядами. Звезда сериала «Леди Босс» состоит в браке с Олегом Будриным. У них есть 27-летняя дочь Мария. Не так давно артистка призналась, что не всегда была довольна своей внешностью. Когда она впервые увидела себя на телеэкране, то даже впала в депрессию.

«С моей точки зрения, на экране был чудовищный хомяк», — призналась Лачина. Именно тогда она задумалась над пластической операцией. Ей хотелось уменьшить свой нос и щеки, которые актрисе казались сильно пухлыми. «Я крутилась возле зеркала и думала о том, что надо как-то улучшить себя. Мне хотелось маленькую кнопочку», — поделилась женщина. Тогда она начала изучать все, что касается ринопластики. Ирина поняла, что если попасть в руки к непрофессионалу, то операция может повлечь за собой серьезные последствия.

Решиться лечь под нож хирурга она так и не смогла. Спустя годы Лачина научилась любить себя. К тому же, подростковая пухлость щек исчезла, когда она начала заниматься спортом и правильно питаться. Свой нос актриса теперь недостатком уже не считает, об этом она рассказала на передаче «Звезды сошлись». Ирина подчеркнула, что обладает натуральной красотой и в ней нет ничего искусственного.