Александр Панайотов собирается в 2020 году выступить от России на «Евровидении»

Известный исполнитель Александр Панайотов заявил, что знаменитый экстрасенс нагадал ему участие в «Евровидении». Музыкант сказал, что все, о чем раньше говорил медиум в отношении него, сбывалось, поэтому у музыканта нет оснований ему не доверять.

Сам певец рассчитывает уже в 2020 году представлять Россию на «Евровидении». Он уверен, что рано или поздно поедет на конкурс. Если и в следующем году певца «прокатят», то он собирается сделать официальное заявление и впредь отказаться от участия в нем. Музыкант заметил, что попросит не включать его ни в какие шорт-листы, куда его порой добавляют без ведома.

Отметим, что в этом году Панайотов считался одним из самых реальных претендентов на поездку на «Евровидение». Однако в итоге выбор был сделан в пользу Сергея Лазарева, который уже во второй раз будет «штурмовать Европу». Три года назад певец замкнул тройку призеров. В этом же году, по мнению букмекеров, он явный фаворит, сообщает портал Dni.ru.