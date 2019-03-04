Любовь Успенская содержит в идеальной чистоте свой загородный дом

Известная певица Любовь Успенская отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 65 лет. По этому поводу она пригласила посторонних в свой загородный дом в Подмосковье. Певица заметила, что строила дом для себя, вкладывая в него огромные суммы, которые заработала благодаря концертной деятельности.

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На первом этаже в доме Успенской гостиная с огромным телевизором. Именно здесь собираются друзья исполнительницы, чтобы посмотреть важные футбольные матчи. Последний раз они были здесь в дни чемпионата мира по футболу. По словам Успенской, тогда они выпили очень много шампанского.

Успенская обожает готовить, поэтому в ее доме огромная кухня. В шкафах большие запасы еды, так что если гости придут, то будет чем их накормить. На этаже есть ванная комната, большой бассейн с лежаками и несколько саун. Одна из гордостей певицы – комната, где она хранит свои концертные наряды. Она считает, что у любой звезды должен быть свой подобный кабинет. В комнате она хранит эксклюзивные платья от российских и иностранных дизайнеров. В доме у певицы идеально чисто. Певица заметила, что не терпит беспорядок, сообщает «СтарХит».