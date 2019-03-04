Скарлетт Йоханссон готова выйти замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Йост планируют пожениться. Об этом журналистам сообщил источник в окружении пары. 34-летняя актриса и ее бойфренд, о романтических отношениях которых стало известно в мае 2017 года, живут вместе уже некоторое время.

Колин уже познакомился с семьей Скарлетт и сумел завоевать полное доверие ее четырехлетней дочки Роуз, которая родилась в браке звезды «Мстителей» с репортером Роменом Дориаком. Комик Артистка, в свою очередь, не скрывает нежных чувств к возлюбленному и даже в шутку называет себя его фанаткой.

Сведения о том, что Йост готов предложить Йоханссон руку и сердце, просочились в прессу еще два года назад. Теперь же инсайдер называет намерения пары более определенными.

«Скарлетт любит Колина, как и он ее, их союз будет долгим. Они уже говорили о браке, и свадьба кажется отличной идеей им обоим. Глаза Колина сияют, как звезды, когда он говорит о ней», – цитирует свой осведомленный источник издание Us Weekly.

Напомним, для актрисы этот брак станет уже третьим. Йоханссон приписывают романы со многими знаменитостями, но официально она оформляла отношения только с Роменом Дориаком и Райаном Рейнольдсом.