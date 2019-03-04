НОВОСТИ

Скарлетт Йоханссон готова выйти замуж в третий раз

Актриса и ее бойфренд Колин Йост начали жить вместе и планируют пожениться.

Скарлетт Йоханссон готова выйти замуж в третий раз
Фото: globallookpress©Javier Rojas

Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Йост планируют пожениться. Об этом журналистам сообщил источник в окружении пары. 34-летняя актриса и ее бойфренд, о романтических отношениях которых стало известно в мае 2017 года, живут вместе уже некоторое время.

Колин уже познакомился с семьей Скарлетт и сумел завоевать полное доверие ее четырехлетней дочки Роуз, которая родилась в браке звезды «Мстителей» с репортером Роменом Дориаком. Комик Артистка, в свою очередь, не скрывает нежных чувств к возлюбленному и даже в шутку называет себя его фанаткой.

Сведения о том, что Йост готов предложить Йоханссон руку и сердце, просочились в прессу еще два года назад. Теперь же инсайдер называет намерения пары более определенными.

«Скарлетт любит Колина, как и он ее, их союз будет долгим. Они уже говорили о браке, и свадьба кажется отличной идеей им обоим. Глаза Колина сияют, как звезды, когда он говорит о ней», – цитирует свой осведомленный источник издание Us Weekly.

Напомним, для актрисы этот брак станет уже третьим. Йоханссон приписывают романы со многими знаменитостями, но официально она оформляла отношения только с Роменом Дориаком и Райаном Рейнольдсом.

Вам может быть интересно:

Надежда Крупская похожа на Скарлетт Йоханссон?! Как в кино придумывали образ жены Ленина Скарлетт Йоханссон приобрела особняк с видом на Гудзон за 4 миллиона долларов Скарлетт Йоханссон в роскошном платье произвела фурор на красной дорожке премии «Эмми»

Тэги:

звездная свадьбаРайан РейнольдсСкарлетт Йоханссон

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Скарлетт Йоханссон готова выйти замуж в третий раз
Интересно?
Поделись с друзьями: