«Требования к ним растут с бешеным темпом»: Екатерина Варнава возмущена негативной критикой артистов

Звезда Comedy Women Екатерина Варнава пожаловалась поклонникам на своей странице в Instagram на чрезмерную критику творческих людей. Она отметила, что в последнее время все, кто хочет критикует артистов.

«В мире, где якобы процветает свобода слова и самовыражения, но с этой свободой появилось столько запретных тем, столько запретного поведения для творческих людей, что не знаешь, куда им бежать. Такое ощущение, что уже неважно, что ты поешь, какое кино снимаешь, найдется тот, кто будет недоволен, кто будет ждать от тебя единственно верной позиции. Люди почему-то стали создавать себе рамки и ограничения, заложниками которых становятся артисты.

Требования к ним растут с бешеным темпом», — написала Варнава.

Она добавила, что возникает очень много к тем, «кто просто делится своим внутренним миром». Варнава пожаловалась на то, что стало очень много запретов. Возможно, что этот пост связан со скандалом вокруг некоторых сценок шоу, после которых внук генерала Карбышева решил подать в суд на артисток за «реабилитацию нацизма».

