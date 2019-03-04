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Анна Семенович хочет записать еще одну совместную песню с Арашем

Исполнитель из Швеции приехал поздравить звезду с днем рождения.

Анна Семенович хочет записать еще одну совместную песню с Арашем
Анна Семенович / фото: globallook.com

Не так давно Анна Семенович отпраздновала день рождения. Звезде исполнилось 39 лет. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала совместный снимок с шведским певцом иранского происхождения Арашем. В середине двухтысячных годов Араш и Семенович тесно сотрудничали. В результате родились такие хиты, как «Восточные сказки» и «На моря», которые они спели дуэтом.

«Я же говорила, что вечер будет весёлый. Как же приятно, когда есть друзья по всему миру. Мой друг Араш поздравляет меня с днём варенья. Так приятно. Может, ещё один дуэт? Кто помнит наши «Восточные сказки» и «На моря»! Хотите ещё один хит вместе?» — спросила звезда своих подписчиков.

«Конечно, хотим. Классно поете дуэтом! Анечка, вы сильно похудели за последнее время», «Хотим! И я уверена, что будет ещё лучше!», «Да, обязательно спойте ещё вместе. У вас рождаются суперхиты», — заметили в комментариях пользователи.

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Анна СеменовичАрашдень рождения

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Анна Семенович хочет записать еще одну совместную песню с Арашем
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