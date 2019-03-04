Экс-сокамерница скончавшейся поклонницы Киркорова намерена претендовать на ее наследство

53-летняя москвичка Светлана Сафиева в прошлом году заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Женщина пыталась убедить всю страну, что у нее был роман с артистом. Однако вскоре стало известно, что Светлана обо всем врала. Также выяснилось, что она страдала от редкой болезни — ложная беременность. Ее тело действительно изменилось: живот округлился, бюст увеличился, но ребенка она не ждала. По словам родных женщины, у нее начались проблемы со здоровьем после смерти мужа Георгия.

Сафиева уже была готова лечь в больницу, но в конце января она внезапно скончалась от инсульта. Как позже выяснилось, она намеревалась продать свою роскошную квартиру в Москве, но не успела этого сделать. Родные дети москвички — дочь Евгения и сын Денис — сразу после смерти родительницы стали искать документы на ее квартиру стоимостью 10 миллионов долларов. Добавим, что в прошлом году именно наследники настаивали на том, чтобы Светлана продала недвижимость, но женщина была против. Перед смертью Сафиева записала видеообращение, в котором заявила, что после сделки по продаже квартиры ее могут убить. При этом она упоминает имя своего сына.

В новом выпуске передачи «Прямой эфир» стало известно, что объявилась претендентка на наследство Светланы с завещанием в руках. Она заявляет, что все, что было у Сафиевой, теперь принадлежит ей. 62-летняя жительница Берлина Дороти Бурхарт приехала в Москву, чтобы забрать свое многомиллионное наследство. Как оказалось, Дороти познакомилась со Светланой в федеральной тюрьме Лос-Анджелеса. По словам героини, ее арестовали в 2011 году для депортации в Германию. «Меня посадили в ту же камеру, где сидела Светлана. Ее арестовали немного раньше», — поделилась Дороти. Она отметила, что ей удалось подружиться с сокамерницей за месяц, который они провели вместе.

Бурхарт успела побывать на могиле своей подруги. Она хочет в будущем перезахоронить женщину, чтобы ее тело лежало рядом с близкими. Более того, жительница Германии уверена, что ее подругу убили. «Я считаю, что это убийство, потому что даже это видео ( где Светлана говорит об угрозе ее жизни) является значимым для того, чтобы начать расследование. Это видео говорит о том, что ее пытались убить», — пояснила Дороти. В студии появились племянница Светланы Оксана и удочеренная Олеся. Они заверили, что впервые видят Бурхарт. Девушки не верят в то, что их мама указала в завещании постороннего человека. «Большую часть наследства я распределю на благотворительные цели», — заявила Дороти. Она считает, что родные дети, а также просто родственники Сафиевой не должны получить наследство женщины, так как они о ней не заботились.

По словам Дороти, завещание Светлана написала в тюрьме, где имелись компьютеры. Уже эти сведения смутили Олесю. Она пояснила, что ее тетя плохо умела пользоваться подобной техникой и даже не умела отправлять электронные письма. Эти слова Дороти опровергла. Она заявила, что Сафиева умела пользоваться компьютером и напечатала завещание. В конце передачи в студии появился эксперт по поведению человека Денис Давыдов. Он весь эфир следил за тем, как вела себя Дороти, чтобы выявить, где она говорит правду, а где лжет. «Конечно, сидели вместе в тюрьме и происходило общение. Дороти здесь нисколько не кривила душой. Меня заинтересовало то, что общение между ними было на уровне приятельского, как если бы они были соседями по двору», — поделился эксперт. Однако он точно не смог сказать, говорит ли женщина правду насчет завещания. Открыть конверт с документом на публике Дороти отказалась. «Подлинник завещания находится у немецкого нотариуса. Он и будет проводить все официальные действия с ним», — пояснила женщина.