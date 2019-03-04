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«Бывают ещё более фантастические истории»: Алексей Кортнев отказался раскрывать подробности сюжета фильма «Лови момент»

Артист и музыкант исполнил небольшую роль в новой российской комедии.

«Бывают ещё более фантастические истории»: Алексей Кортнев отказался раскрывать подробности сюжета фильма «Лови момент»
Алексей Кортнев https://www.instagram.com/nsmusicband/

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал о своей роли в новой российской комедии «Лови момент». Он рассказал, что исполнил роль главы вуза. По словам самого Кортнева, роль далась ему легко, поскольку она ему подходила и он вполне мог себя представить на месте своего персонажа.

«В моем возрасте – за пятьдесят, представить себя на таком посту мне не составляет труда», — признался актер. Он добавил, что фильм ему показался очень жизненным, правда, затем Кортнев намекнул на то, что события в картине все-таки могут удивить зрителей.

«В жизни, наверное, бывают ещё более фантастические истории», — заявил артист, уточнив, что сюжет картины легко представить в реальной жизни. Но раскрывать подробности он не захотел. На вопрос журналиста о том, что за удивительные истории происходят в картине с персонажами, ответил, что «спойлерить нехорошо», и посоветовал просто посмотреть фильм.

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«Несчастный случай»Алексей КортневЛови момент

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«Бывают ещё более фантастические истории»: Алексей Кортнев отказался раскрывать подробности сюжета фильма «Лови момент»
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