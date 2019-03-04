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Татьяне Веденеевой пришлось играть в спектакле, который не был заявлен в афише

Звезда заметила, что в итоге зрители не кидались в актеров тухлыми яйцами.

Татьяне Веденеевой пришлось играть в спектакле, который не был заявлен в афише
Татьяна Веденеева. фото: globallook.com

Известная актриса Татьяна Веденеева на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала о неприятном случае, который случился в театре «Школа современной пьесы», где она служит и трудится. По уважительной причине произошла замена спектакля. В ее театральной практике такое случилось впервые. В итоге актерам пришлось играть не тот спектакль, который был заявлен в афише и на который пришли зрители.

«Конечно, кто-то вернул билет, кто-то перенёс его на другую дату, но тем не менее зал был полон, и зрители кажется даже не пожалели. В нас не кидали тухлыми яйцами, а наоборот — одарили аплодисментами и цветами! Спасибо дорогие за белоснежные тюльпаны и неожиданный подарок! Портрет карандашом — по-моему, это лучшая версия меня», — заявила актриса.

«Замечательный спектакль! Какие яйца? Были бы цветы с собой — закидали ими бы! Гришковец — замечательный прозаик! Всем участникам спектакля — браво! Так я еще никогда в театре не смеялась!» «Татьяна! Вы — женщина весна! Вас все любят и это взаимно!» «Очень удачный портрет. Такой задумчивый взгляд получился», — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:

"Школа современной пьесы"замена спектакляТатьяна Веденеева

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Татьяне Веденеевой пришлось играть в спектакле, который не был заявлен в афише
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