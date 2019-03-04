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Борису Моисееву нагадали, что он умрет в 86 лет

Певец заметил, что к мистике относится с интересом, но аккуратно.

Борису Моисееву нагадали, что он умрет в 86 лет
Борис Моисеев/globallookpress.com

Известный певец Борис Моисеев, которому исполнилось 65 лет, заявил, что однажды во время гастролей в Париже обратился к местной прорицательнице. Гадалка сказала ему, что он умрет в 86 лет. При этом она заметила, что в 55 лет у него будет творческий расцвет. Второе прорицание сбылось. Он активно гастролировал, записывал альбомы и буквально ночевал на съемках.

Правда, за это ему пришлось дорого заплатить. Через два года, в 57 лет, у него случился инсульт. По его словам, расцвет получился достаточно скоротечным. Сейчас звезда с интересом относится к мистике, но старается быть в этих вопросах аккуратным. Раньше перед выступлениями он обходил зал с колокольчиками, дышал в обувь. Это срабатывало. Концерты проходили на ура и при полных аншлагах.

Также Моисеев опроверг слуху о том, что у него сейчас плохие отношения с Примадонной отечественной сцены Аллой Пугачёвой. В то же время он сказал, что раньше у них были конфликты, но им удалось простить друг друга и забыть былые обиды, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Алла ПугачеваБорис МоисеевПариж

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Борису Моисееву нагадали, что он умрет в 86 лет
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