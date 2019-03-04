«Отношений у нас никогда не было»: Моисеев опроверг слухи о романе с Волочковой

По словам исполнителя, танцовщица сейчас совсем забыла о своей профессии.

Известный исполнитель Борис Моисеев празднует юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Интересно, что много лет назад ходили слухи, что у музыканта роман с балериной Анастасией Волочковой. По словам Моисеева, он давно знаком с танцовщицей и даже знает ее маму. «Отношений у нас никогда не было», — заявил он. При этом музыкант признался, что когда балерина выступала в Большом театре, то она ему нравилась куда больше, чем сейчас. Он считает, что танцовщица совсем забыла о своей профессии. Это его сильно расстраивает, потому что, как уверен певец, страна потеряла большой талант.

Моисеев также отметил, что из-за сумасшедшего жизненного ритма он так и не стал папой. Одно время он думал о суррогатном материнстве. Особенно, когда на свет появились дети Пугачёвой и Галкина. Зато Моисеев крестный отец дочерей певицы Алены Апиной и балерины Наталии Высоцкой.

Исполнитель заметил, что сейчас он живет один в своей московской квартире. Регулярно посещает Юрмалу и Майами. Порой в гости к нему заходит директор Сергей Горох. Он следит, чтобы певец вовремя пил лекарства, сообщает «СтарХит».