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Лиза Монеточка пообещала поклонникам новый клип

На какую песню певица снимает видео она не уточнила.

Лиза Монеточка пообещала поклонникам новый клип
Монеточка анонсировала новый клип/https://www.instagram.com/monetochkaliska/

Певица Лиза Монеточка порадовала своих поклонников в Instagram, она рассказала, что готовит новый клип. На какую песню она его снимает, молодая звезда уточнять не стала, сохранив интригу.

Монеточка сообщила радостную новость, разместив свое фото, сделанное, судя по всему, за кулисами студии. «Колдую новый клип», — подписала снимок певица. Кроме того, она поставила геотег Лос-Анджелес, что позволяет предположить, что съемки проходят в США, но официально певица это не подтверждала.

Фанаты новость восприняли с восторгом. В комментариях к фотографии многие написали, что очень ждут премьеру, другие попросили Монеточку не забывать и о новых песнях, которые она давно не выпускала. «Лиза, а надо не колдовать, а снимать уже наконец, кучу лайков и просмотров набирать, впрочем как обычно», «Урааааааа, как же я ждал новое фото, ещё и клип. Монеточка, сколько счастья ты мне дала!!!», «Думаю, новый клип будет на новый трек», «А альбом новый сможешь наколдовать?», «Хочу уже новый альбом!», — написали поклонники под фото.

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Лиза Монеточка пообещала поклонникам новый клип
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