Борис Моисеев заявил, что больше никогда не выступит на сцене

Известный певец Борис Моисеев празднует юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Между тем артиста уже давненько не видно на сцене. Он заметил, что больше никогда не будет выступать, хотя и очень скучает по сцене. Порой она ему даже снится. В то же время он заметил, что так в жизни бывает и уже ничего с этим не поделаешь.

Что касается здоровья, то сейчас Моисеев регулярно посещает врачей и пьет назначенные медиками таблетки. Он заметил, что у него были проблемы с сахаром в крови. После курса лечения все хорошо. Кроме того, он стал следить за питанием. Отказался от макарон, стал меньше кушать булочек и пирожков. А вот курить Моисеев никогда не бросит. Зато ему удалось завязать с алкоголем. Исполнитель вообще не пьет.

Моисеев заметил, что он следит за новыми исполнителями. Особенно его впечатляет Светлана Лобода. По его мнению, она очень трудолюбивая певица, сообщает «СтарХит».