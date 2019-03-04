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Борис Моисеев заявил, что больше никогда не выступит на сцене

По словам музыканта, он безумно скучает по выступлениям.

Борис Моисеев заявил, что больше никогда не выступит на сцене
Борис Моисеев/Фото: globallook

Известный певец Борис Моисеев празднует юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Между тем артиста уже давненько не видно на сцене. Он заметил, что больше никогда не будет выступать, хотя и очень скучает по сцене. Порой она ему даже снится. В то же время он заметил, что так в жизни бывает и уже ничего с этим не поделаешь.

Что касается здоровья, то сейчас Моисеев регулярно посещает врачей и пьет назначенные медиками таблетки. Он заметил, что у него были проблемы с сахаром в крови. После курса лечения все хорошо. Кроме того, он стал следить за питанием. Отказался от макарон, стал меньше кушать булочек и пирожков. А вот курить Моисеев никогда не бросит. Зато ему удалось завязать с алкоголем. Исполнитель вообще не пьет.

Моисеев заметил, что он следит за новыми исполнителями. Особенно его впечатляет Светлана Лобода. По его мнению, она очень трудолюбивая певица, сообщает «СтарХит».

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Борис Моисеевдень рожденияСветлана Лобода

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Борис Моисеев заявил, что больше никогда не выступит на сцене
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