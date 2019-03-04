«Я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя»: Тодоренко вспомнила первую поездку в Дубай

Российская путешественница и телеведущая Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что отправилась отдыхать в Дубай, и поделилась воспоминаниями о первом визите в это место. Тодоренко призналась, что до этого была на популярном курорте только проездом, но этого ей хватило, чтобы впечатления остались.
Она рассказала, что даже будучи проездом на пляже Дубая успела в прошлый раз обгореть, и стала «бордового цвета». «И весь следующий перелёт я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя», — призналась Тодоренко.
Ведущая отметила, что ее удивил уровень сервиса на этом курорте. Она рассказала, что до этого была под впечатлением, что в Индии и Таиланде очень хороший сервис, но, по ее словам, в Дубае даже «не нужно открывать рот, чтоб о чем-то попросить». Тодоренко назвала Дубай городом будущего, и добавила, что отдых в этом месте ей очень понравился. Напомним, что ведущая отправилась в путешествие с ребенком, но без своего супруга, Влада Топалова.