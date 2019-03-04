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Ирина Дубцова пообещала на совершеннолетие купить сыну автомобиль

Ребенку звезды, Артему Черницыну, исполнилось 13 лет.

Ирина Дубцова пообещала на совершеннолетие купить сыну автомобиль
Ирина Дубцова. фото: instagram.com/dubtsova_official/

Известная певица Ирина Дубцова на своей страничке в социальной сети Instagram очень тепло поздравила сына Артема Черницына с днем рождения. Подростку исполнилось 13 лет. По словам Дубцовой, 3 марта 2006 года изменилась ее жизнь. По ее словам, сын для нее – лучший друг. Кроме того, сейчас она может ответственно заявить, что ее ребенок – хороший человек. Звезда отметила, что когда ребенку исполнится 18 лет, то она подарит ему автомобиль.

«Как ты дипломатичен, как чуток, ответственен и, в хорошем смысле, принципиален! А как ты шутишь смешно (это прекрасное качество)! Тём, спасибо, что никогда не заставляешь меня краснеть, уверена, что никогда не заставишь плакать. Продолжай воспитывать в себе эти качества! Будь здоров! А я буду помогать тебе во всём. Кроме уроков, уроки это к бабушке», — заметила звезда.

«Пусть он будет реально счастлив! С Днём рождения! Счастья всем вам», «Симпатичный! И сильно похож на маму», «Артема с днем рождения! Какие трогательные слова! Я мама двоих сыновей! До слез. Ирина – умничка», «С Днём рождения вашего красавчика, пусть растёт здоровый и счастливый», «Красив как Аполлон! Ирина, ведь есть кем гордиться! У красивой мамы и сына-то другого быть не может! Здоровья вам и пусть сбываются мечты», «Днём рождения сына! Главное ему богатырского здоровья, счастья, успехов в учебе и удачи во всех направлениях!» «Иришка, с Днём рождения твоего друга, сына, защитника! Какое это счастье иметь все в одном! Очень за тебя рада! Пусть сын растёт здоровым и счастливым! Обожаю тебя, сыночка твоего и твою маму!» — заметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Дубцова родила сына от солиста группы «Плазма» Романа Черницына. Буквально через два года этот брак распался. Дубцову нередко спрашивают, когда она снова родит ребенка. Звезда в шутливой форме на это отвечает, что не рожает, потому что не замужем.

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Ирина Дубцова пообещала на совершеннолетие купить сыну автомобиль
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