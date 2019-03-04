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Меган Маркл с мужем тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес

Члены королевской семьи совершали секретные поездки несколько раз.

Меган Маркл с мужем тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
Меган Маркл I-Images/ZUMAPRESS.com

Принц Гарри со своей беременной супругой, как оказалось, несколько раз тайно ездили к маме Меган Маркл в Лос-Анджелес. Сколько раз они встречались с Дорией Рэгланд не уточняется, но, по данным источников, они совершили несколько визитов.

Известно, что члены королевской семьи иногда отправляются в поездки без предупреждения общественности. Такое бывает, если они не хотят делать визит публичным. По некоторым данным, Меган Маркл несколько раз так навещала свою маму.

Как передает Cosmopolitan, пара, ожидающая ребенка, ездила в Нью-Йорк и Амстердам, чтобы навестить друзей в прошлом. Теперь же чаще они тайно улетают к маме Мег Дории Рэгленд в Лос-Анджелес. Это подтвердили соседи Дории, отметив, что иногда встречали принца и его супругу, но не хотят распространяться об этом, поскольку это их личная жизнь. Непонятно, когда именно Меган и Гарри смогли бы отправиться в эту секретную поездку, но некоторые полагают, что, как минимум, один из визитов мог быть в октябре прошлого года.

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Меган Маркл с мужем тайно ездила к своей маме в Лос-Анджелес
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