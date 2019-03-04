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Боярский вспомнил, как в 1979 году он месяц пролежал в реанимации из-за перелома позвоночника

Известный актер угодил в страшное ДТП.

Боярский вспомнил, как в 1979 году он месяц пролежал в реанимации из-за перелома позвоночника
Михаил Боярский/КП/Олег Золото

Известный актер Михаил Боярский регулярно на своей страничке в социальной сети Instagram публикует интересные факты из своей жизни. Он отметил, что однажды в его голове наступила переоценка ценностей. Он очень много работал. Порой по 24 часа в сутки. Он не хотел, чтобы его семья в чем-то нуждалась. По его признанию, его буквально рвали на части: сольные выступления, творческие вечера, актерские посиделки, съемки в кино. Однажды, как заметил актер, он просто перестал соображать, что делает. Вскоре он получил «передышку», во время которой задумался о смысле жизни.

«В 1979 году я снимался у Светланы Дружининой в «Сватовстве гусара». Ехали на площадку, и на Киевском шоссе наша машина лоб в лоб столкнулась с другой. Я спал — очнулся уже в реанимации. Перелом позвоночника, ¬месяц лежал на доске на вытяжке. Меня тогда похоронили, сообщили в прессе, что я умер», — заявил актер.

«Ужас, не знала об ужасных событиях вашей жизни, любим и ценим», «Михаил Сергеевич, крепкого вам здоровья. Обожаю вас с детства, убегала с уроков, чтобы посмотреть «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», было это в 1981 году», «Магия какая-то, этот наш Михаил Боярский! Телевизор обнимали в детстве? Теперь уже за 50, а все трепетно сердце радуется, пытаясь понять, в чем его феномен?» «Эта травма видимо была после того как вы снялись в «Трех мушкетерах». Как прочитала, все внутри содрогнулось. Да, многое мы не знаем о том, что творится за кулисами непростой актерской жизни. Здоровья вам! Наш обожаемый!» — заметили в комментариях пользователи.

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Боярский вспомнил, как в 1979 году он месяц пролежал в реанимации из-за перелома позвоночника
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